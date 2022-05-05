Мы доверяем украинским властям, – Мишель о финансировании Европой восстановления Украины

В ближайшее время в ЕС планируется создать трастовый фонд для восстановления Украины. Кто им будет руководить пока неизвестно, но в Европе доверяют украинским властям.

Трастовой фонд на восстановление Украины

Об этом заявил Президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью изданию. По его словам, ЕС хочет мобилизовать деньги и убедить всех друзей Украины во всем мире продемонстрировать свою солидарность. Для этого нужен сильный инструмент, которым является трастовый фонд, он поможет мобилизовать деньги на восстановление Украины.

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Мишель считает, что такой фонд будет активирован в ближайшее время. Он добавил, что ЕС уже финансово поддерживает Украину.

Вам известно, что мы уже поддерживаем Украину, оказывая макрофинансовую помощь. Не только ЕС, но и другие партнеры и друзья. Мы постараемся сделать наши усилия более скоординированными, более массированными. И важно, что власти Украины смогут в ближайшие дни иметь деньги на три важные цели: гуманитарная поддержка, ликвидность и начать восстановление страны,

– заявил Президент Европейского совета.

ЕС прислушается к украинцам

Он также привел пример уже существующей поддержки, подтверждающий, что в ЕС прислушиваются к украинским властям. По словам Мишеля, это побратимство между регионами и муниципалитетами в Европе и регионами и муниципалитетами в Украине, которую предложил Владимир Зеленский, эту идею поддержали в Европе.

"Это важно, потому что это означало бы, что мы будем укреплять подход к контактам между людьми, чтобы люди в Украине и люди в Европейском Союзе могли тесно сотрудничать, лучше узнать друг друга, чтобы принимать решения и внедрять механизм, который обеспечит максимальное сближение Украины с ЕС", – сказал Мишель.

Как будет действовать трастовый фонд на восстановление Украины

Президент Европейского совета пояснил, что точные технические подробности готовит Европейская комиссия. Отвечая на вопрос о распределении средств, он заявил, что фондом должен кто-то руководить, но в Европе доверяют украинским властям.

Как мы поступили с бюджетной поддержкой и макрофинансовой помощью. Мы доверяем им. Конечно, мы будем поддерживать все взаимодействия по необходимым реформам. Однако мы также хорошо понимаем, что учитывая, что сегодня идет война, развязанная Россией, реформы даются сложнее,

– сказал Шарль Мишель.

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