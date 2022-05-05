Трастовий фонд на відновлення України

Про це заявив Президент Європейської ради Шарль Мішель в інтерв'ю виданню. За його словами ЄС хоче мобілізувати гроші та переконати всіх друзів України у всьому світі продемонструвати свою солідарність. Для цього потрібен сильний інструмент, яким є трастовий фонд, він допоможе мобілізувати гроші на відбудову України.

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Мішель вважає, що такий фонд буде активований найближчим часом. Та додав, що ЄС вже фінансово підтримує Україну.

Вам відомо, що ми вже підтримуємо Україну, надаючи макрофінансову допомогу. Не лише ЄС, а й інші партнери та друзі. Ми намагатимемося зробити наші зусилля більш скоординованими, більш масованими. І важливо, що влада України зможе найближчими днями мати гроші на три важливі цілі: гуманітарна підтримка, ліквідність і розпочати відновлення країни,

– заявив Президент Європейської ради.

ЄС дослухається до українців

Він також навів приклад вже існуючою підтримки, який підтверджує, що в ЄС дослухаються до української влади. За словами Мішеля, це побратимством між регіонами та муніципалітетами в Європі та регіонами та муніципалітетами в Україні, яку запропонував Володимир Зеленський, цю ідею підтримали в Європі.

"Це важливо, тому що це означало б, що ми зміцнюватимемо підхід до контактів між людьми, щоб люди в Україні та люди в Європейському Союзі мали можливість тісно співпрацювати, краще дізнатися одне одного, щоб приймати рішення та впроваджувати механізм, який забезпечить максимальне зближення України. із ЄС", – сказав Мішель.

Як діятиме трастовий фонд на відновлення України

Президент Європейської ради пояснив, що точні технічні деталі готує Європейська комісія. Відповідаючи на питання про розподіл коштів він заявив, що фондом має хтось керувати, але в Європі довіряють українській владі.

Те, як ми надійшли з бюджетною підтримкою та макрофінансовою допомогою. Ми довіряємо їм. Звичайно, ми підтримуватимемо всі взаємодії щодо необхідних реформ. Однак ми також добре розуміємо, що з огляду на те, що сьогодні йде війна, розв'язана Росією, реформи даються складнішими,

– сказав Шарль Мішель.

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