Мы еще не начинали, – Данилов рассказал, как западное оружие меняет ход войны
Источник:твиттер Алексея Данилова
Вооружение, поставляемое Украине Западом, существенно влияет на ход войны. В частности, точность ударов украинских войск нивелирует количественное преимущество в технике оккупантов.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Сейчас украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады на временно оккупированных территориях.
Заметьте Более 200 в тяжелом состоянии, 120 погибших: какие потери оккупантов после удара ВСУ на Херсонщине
Западное оружие выполняет три важные задачи
Алексей Данилов подчеркнул, что с помощью западного вооружения украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады, пункты и технику. Соответственно, это оружие выполняет 3 важные задачи. Как отметил Данилов, речь идет о деморализации, демилитаризации и деоккупации.
Данилов отметил, что предоставленное международными партнерами оружие и его эффективное применение нивелирует то, что у россиян есть преимущество в количестве техники. Также секретарь СНБО потроллил российского диктатора путина.
Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали,
– подчеркнул Данилов.
Украинские воины уничтожают военные склады оккупантов
Каждый день украинские воины наносят мощные удары по позициям оккупантов и уничтожают их склады, пункты, технику и живую силу. Например, на Юге 10 июля уничтожили 4 вражеских пункта.
Ночью 11 июля взрывы прогремели возле временно оккупированной Каховки Херсонской области. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Таврическом. По данным источников 24 канала в спецслужбах, 120 оккупантов ликвидированы, еще 200 попали в больницы, половина из которых в тяжелом состоянии.
Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский дал команду, прежде всего, освободить от оккупантов Юг. Эти регионы очень ценны для экономики, поэтому Украина собирает миллионные силы.
Важно – Ким напомнил оккупантам, что ВСУ скоро освободят Юг: смотрите видео