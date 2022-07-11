Мы еще не начинали, – Данилов рассказал, как западное оружие меняет ход войны

Вооружение, поставляемое Украине Западом, существенно влияет на ход войны. В частности, точность ударов украинских войск нивелирует количественное преимущество в технике оккупантов.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Сейчас украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады на временно оккупированных территориях.

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Западное оружие выполняет три важные задачи

Алексей Данилов подчеркнул, что с помощью западного вооружения украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады, пункты и технику. Соответственно, это оружие выполняет 3 важные задачи. Как отметил Данилов, речь идет о деморализации, демилитаризации и деоккупации.

Данилов отметил, что предоставленное международными партнерами оружие и его эффективное применение нивелирует то, что у россиян есть преимущество в количестве техники. Также секретарь СНБО потроллил российского диктатора путина.

Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали,

– подчеркнул Данилов.

Украинские воины уничтожают военные склады оккупантов

На фоне многочисленных поражений российские пропагандисты и чиновники неоднократно меняли свою риторику войны и ее целей. На днях российский диктатор владимир путин сделал заявление, что россия еще вроде бы ничего не начинала. Однако потери оккупантов говорят совсем об обратном.

Каждый день украинские воины наносят мощные удары по позициям оккупантов и уничтожают их склады, пункты, технику и живую силу. Например, на Юге 10 июля уничтожили 4 вражеских пункта.

Ночью 11 июля взрывы прогремели возле временно оккупированной Каховки Херсонской области. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Таврическом. По данным источников 24 канала в спецслужбах, 120 оккупантов ликвидированы, еще 200 попали в больницы, половина из которых в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский дал команду, прежде всего, освободить от оккупантов Юг. Эти регионы очень ценны для экономики, поэтому Украина собирает миллионные силы.

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