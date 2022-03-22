Мы европейская армия, – Арестович призвал не дегуманизировать врага

Алексей Арестович призвал украинцев не уподобляться россиянам. А ведь в этой войне варвары они, а не мы.

Украинцам нельзя дегуманизировать врага. Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил на брифинге 22 марта, сообщает 24 канал.

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Призывы к издевательствам над пленными, уничтожению гражданского населения России и поддерживающих ее стран, в частности Беларуси, не допустимы. Мы остаемся европейской армией европейской страны,

– сказал политик.

Он добавил, что мы не варвары, а цивилизация, ведущая борьбу с варварами. Поэтому украинцы должны оставаться цивилизованными.

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