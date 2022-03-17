Мы ежедневно берем в плен врагов, в дальнейшем создадим обменный фонд, – Верещук

Украинские защитники каждый день берут в плен тех, кто незаконно вторгся на нашу территорию. В дальнейшем в Украине создадут обменный фонд, чтобы освобождать из плена наших.

Об этом во время ежедневного брифинга 17 марта рассказала глава Минреинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, сообщает 24 канал, все это также позволит Украине еще раз доказать преступления России.

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Брифинг Верещук: Украина создаст обменный фонд из пленных

Первый вице-премьер украинского правительства и глава Минреинтеграции Ирина Верещук во время брифинга 17 марта напомнила, что потери врага уже превышают 14 тысяч. Также есть много российских пленных.

Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно вторгся на нашу территорию с 24 февраля. Списки погибших и военнопленных мы составим. Их семьи будут знать, куда их же власть отправила мужчин, детей и братьев,

– подчеркнула министр.

И добавила, что в дальнейшем Украина создаст "что-то вроде обменного фонда". При посредничестве международных структур Красного Креста Украина "будет предоставлять информацию супротивной стороне".

Эта работа позволит Украине еще раз доказать преступления России, и в перспективе начать и активизировать процесс обмена пленными и телами погибших,

– подытожила Ирина Верещук.

примерно такое же заявление озвучил в этот день и первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин: "Российских военнопленных, которых мы берем в плен, мы рассматриваем как возможность для проведения обмена".

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