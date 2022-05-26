Мы готовились к войне с февраля 2021 года, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что подготовка к полномасштабному вторжению России в Украину началась еще в 2021 году.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны сказал в интервью 24 каналу. Он рассказал, как проходила подготовка к войне.

Кремлевские чиновники не знали о войне до 24 февраля, – Conflict Intelligence Team

Давайте будем понимать, что вообще имела в виду подготовка к войне. Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось г-на Тупицкого,

– объяснил Данилов.

Когда стали понятны планы Кремля

Как он пояснил, уже тогда у России был проект по возвращению президента-беглеца Виктора Януковича из-за юридической процедуры – наши суды. Удивительно, в январе 2022 года это заявление назначили к рассмотрению (хотя Янукович 8 лет не имеет никакого реально никакого отношения к нашей стране).

Следующим шагом было решение Конституционного Суда во главе с тогдашним главой Тупицким, которым могли бы насильно легализовать Януковича.

"Эти планы нам были понятны", – заверил Данилов.

Следующий шаг – поражение на информационном фронте

Как добавил секретарь СНБО, далее последовало поражение российской пропаганды на информационном фронте и закрытие телеканалов.

Техническая подготовка к войне

2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака и его (официально, а по сути – кума Путина Виктора Медведчука) телеканалов. "112", NewsOne и ZIK запретили производить телепродукт в последующие 5 лет.

По его словам, в целом подготовка к вторжению была очень масштабной.

Хочу обратить внимание на работу наших информационных систем. Представляете, что 24 февраля начинается война. Не работает интернет, не работает телефон, телевидение. Эту работу мы начали в закрытом режиме отрабатывать еще за 1,5 года до начала войны,

– добавил он.

Более того, до последнего времени держали и связь с Мариуполем, который со всех сторон уже был окружен рашистами. Однако возможность с ними общаться была.

Ранее мы писали, как еще в августе 2014 тогдашний председатель Луганской ОГА, а ныне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, как Россия готовилась к войне с Украиной.

Эксклюзивное интервью с Даниловым: смотрите полностью видео