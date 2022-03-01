Это война за ценности, – Зеленский дал интервью иностранным СМИ

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовилась заранее к нападению России. Президент объяснил, что это видно из поведения Вооруженных сил Украины.

Соответствующую информацию Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины сказал 1 марта в интервью иностранным изданиям Reuters и CNN. Это произошло на шестой день войны, которую Россия начала против Украины.

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Мы готовились ко всему

Владимир Зеленский заявил, что война в Украине – это война в целом, война за ценности. Президент объяснил, что говорится о жизни, демократии, свободе, поэтому это война всего мира.

Но ответ, который вы сейчас видите, в частности, как мы работаем, отвечаем, как работает наша армия, как защищает… Вы прекрасно понимаете, что мы готовились ко всему. Но когда ты готовишься заранее, не обязательно готовить врага,

– заверил Зеленский.

Президент обьяснил, что во время подготовки говорилось о зарплатах военных, условиях, оружии, на которые были нужны были деньги. Именно это вызывало панику у людей.

Однако Владимир Зеленский заверил, что при угрозе войны, а она постоянно в нашем государстве, нельзя жить в подвалах с 2014 года.

"Ты должен вылезти, бороться, работать, поднять экономику, строить государство. Поэтому мы делали все, чтобы экономика была стабильной", – заверил президент.

Президент обратился к лидерам за поддержкой

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предупреждал мировых лидеров о последствиях наступления России на Украину.

Я обращался уже к некоторым западным лидерам с этой просьбой. Я считаю, что лидеры должны поддерживать своей помощью демократические государства мира, желающие отстаивать такие принципы. Помощь – это мощная история по поводу закрытого неба, и это очень помогло,

– заявил президент.

Владимир Зеленский заявил, что это не втягивание стран НАТО в войну.

"Если честно, в войну уже все давно втянуты, и точно не Украиной. Втянутые Россией – сейчас идет полномасштабная война. Все считают, что она пройдет быстро", – заметил Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Президент также вспомнил свои разговоры с Джо Байденом, поблагодарил его за возможности и помощь.

Я им говорил: Украина будет бороться, вы увидите, крепче всех. Но одни мы в одиночестве с Россией мы просто не сможемо,

– сказал Зеленский.

Президент также уточнил:

когда говорит об России, не говорит об их народе – говорит об их армии, руководстве;

потому что среди россиян есть люди, которые к нам нормально относятся и поддерживают, ведь сейчас в России на площади выходят люди, выступающие против войны.

Это тоже военная инфраструктура?, – президент о предполагаемом обстреле орками Софии Киевской

Владимир Зеленский заявил, что оккупанты планируют нанести ракетный удар по одному из зданий СБУ в Киеве. Об этом официально заявил генштаб России.

СБУ находится на улице Владимирской (в Киеве – 24 канал). Через 200 метров находится София Киевская. Это тоже военная инфраструктура?

– риторически спросил Зеленский.

Глава государства рассказал, что для всех верующих людей это святыня, а орки ракетными ударами просто бьют в старый город, старый Киев, в сердце Киевской Руси.

"Вот что мы видим. И как эти ценности защищать?", - утвердил Зеленский.

Поэтому, по его словам, закрытое небо никак не означает втягивания НАТО в войну. Это только превентивные меры.

Зеленский о действиях ЕС и НАТО

Владимир Зеленский напомнил миру: "Если Украина упадет, то все войска (говорится об армии России – 24 канал) будут на границах ваших стран членов НАТО – Литвы, Польши и т.д. Там у вас будет тот же вопрос. Вот там будет второе большое испытание" .

Президент вспомнил, каким был миграционный кризис со стороны Беларуси.

"Где тогда было НАТО? Они должны были садиться за стол переговоров… Путин, Лукашенко и говорить об этом. Мол, мы будем отвечать", – сказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что предупреждал ЕС о превентивных санкциях. Сейчас уже видно, как ограничения влияют на экономику России.

Президент не чувствует конкретики первой встречи с Россией

Владимир Зеленский заявил, что получил некоторые детали от состоявшихся 28 февраля переговоров между Украиной и Россией. Президент объяснил, что он не чувствует конкретики.

Добавил, что есть 1% того, что делегации могут встретиться и делать шаги вперед.

Чтобы делать эти шаги, нужно, чтобы кто-то делал шаги навстречу. Там, где есть большие проблемы и риски терять людей ежедневно (говорится о России – 24 канал), нужно делать шаги назад. Это и есть диалог. Надо сделать хотя бы намеки на то, что будет режим полного прекращения огня,

– заявил президент.

Владимир Зеленский заявил, что нужно прекратить бомбардировку людей и после этого сесть за стол переговоров.

Мы будем бороться до конца

Владимир Зеленский ответил на вопрос: "Сколько вы еще продержитесь?". Президент подчеркнул, что не думает, сколько может продержаться Украина.

Мы не "продерживаемся", мы боремся! Бороться эта нация будет до конца – до конца своей жизни. Вопрос уже не у нас, а сколько продержится это руководство (России – 24 канал), а точно – не о нас,

– сказал Зеленский.

Президент напомнил, что мы защищаем свои дома и своих детей, свое право жить. Враг же не знает улиц, людей в Украине, ведь их послали убивать и умирать.

Надо Путина сажать за стол переговоров, пока с ним готовы говорить

Президент Украины сказал, что хочет верить, что война будет длиться недолго.

Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента Российской Федерации пока еще с ним готовы сесть за стол переговоров,

– сказал Зеленский.

Президент заверил, что это уже не измеряется деньгами, это измеряется людьми, их ведь не бывает слишком много.

Владимир Зеленский заявил, что нам нужна помощь каждый день. Президент добавил, что сейчас государством руководят и в другом формате – в этой войне есть конкретика выжить и что-то сделать.

"Поэтому мы действуем быстро, армия делает все быстро, поэтому мы защищаем наше государство быстро. Если нам хотят помочь, должны действовать быстро", – подытожил Владимир Зеленский.

Интервью Зеленского для CNN и Reuters: смотрите видео

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