Відповідну інформацію Верховний Головнокомандувач Збройних сил України сказав 1 березня у інтерв'ю іноземним виданням Reuters та CNN. Це трапилось на шостий день війни, яку Росія почала проти України.

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Ми готувались до всього

Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні – це війна в цілому, війна за цінності. Президент пояснив, що мовиться про життя, демократію, свободу, тому це війна всього світу.

Та відповідь, яку ви нині бачите, зокрема як ми працюємо, відповідаємо, як працює наша армія, як захищає… Ви прекрасно розумієте, що ми готувались до всього. Та коли ти готуєшся заздалегідь, не обов'язково готувати ворога,

– запевнив Зеленський.

Президент пояснив, що під час підготовки мовилось про зарплати військових, умови, зброю, на які були потрібні були гроші. Саме це викликало паніку в людей.

Проте Володимир Зеленський запевнив, що при загрозі війни, а вона є постійно в нашій державі, не можна жити в підвалах з 2014 року.

"Ти повинен вилізти, боротись, працювати, підняти економіку, будувати державу. Тому ми робили все, щоб економіка була стабільною", – запевнив президент.

Президент звернувся до лідерів за підтримкою

Український президент Володимир Зеленський заявив, що попереджав світових лідерів про наслідки наступу Росії на Україну.

Я звертався вже до деяких західних лідерів з цим проханням. Я вважаю, що лідери повинні підтримувати своєю допомогою демократичні держави світу, які хочуть відстоювати такі принципи. Допомога – це потужна історія щодо закритого неба, і це дуже допомогло,

– заявив президент.

Володимир Зеленський заявив, що це не втягування країн НАТО у війну.

"Якщо чесно, у війну вже всі – давно втягнуті, і точно не Україною. Втягнуті Росією – наразі йде повномасштабна війна. Всі вважають, що вона пройде швидко", – зауважив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Президент також пригадав свої розмови з Джо Байденом, подякував йому за можливості та допомогу.

Я їм говорив: Україна боротиметься, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо, – сказав Зеленський.

Президент також уточнив:

коли говорить про Росію, не говорить про їхній народ – говорить про їхню армію, керівництво;

тому що серед росіян є люди, які до нас нормально ставляться та підтримують, адже зараз у Росії на площі виходять люди, які виступають проти війни.

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