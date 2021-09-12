Мы готовы дать бой и освободить земли, – интервью с капитаном батальона морской пехоты

Капитан, офицер группы планирования 503 отдельного батальона морской пехоты Богдан Пржегалинский рассказал 24 каналу о том, какую роль сыграл батальон в войне с Россией, как проходят учения по стандартам НАТО, какие традиции у морской пехоты Украины.

Он тот человек, который знает важность "школы юных морских пехотинцев в Черкассах", легко ли попасть в батальон и как стать победителем конкурса "Лучшее однотипное подразделение ВСУ".

Ко Дню Независимости мы вспоминали вместе ключевые события и анализировали процессы и явления, которые повлияли на развитие Украины. Редакция продолжит проект историями 30 украинцев, которые повлияли на нашу жизнь. И это необязательно известные артисты или политики. Мы хотим показать, как каждый из нас по-своему строит Украину. Читайте все истории в спецпроекте

Читайте также Морская пехота ВМС Украины получит разведывательный батальон

Самое тяжелое – потеря собратьев

Вы служите в 503 отдельном батальоне морской пехоты. Как давно пошли на службу и почему?

Все начиналось еще с 2010 года, когда я вступил в ряды Криворожского военного лицея с усиленной военно-физической подготовкой. Тогда я окончательно понял, что я хочу быть военным. В 2012 году я вступил в ряды Национальной академии сухопутных войск и через месяц был переведен в военную академию в город Одесса в связи с переводом факультета. После досрочного выпуска в 2016 году я по распределению попал на должность командира взвода в 1 линейный батальон 36-й бригады морской пехоты в городе Николаев.

В 2017 году 1 линейный батальон 36 бригады был переформирован в 503 отдельный батальон морской пехоты с местом дислокации в городе Мариуполь.

В дальнейшем я стал офицером группы планирования, коммуникации между подразделениями, между другими службами. Отрабатываю общее планирование всех мероприятий, которые проводятся, независимо, это зона боевых действий, или это восстановление боеспособности, или это мероприятия боевой подготовки.



Я окончательно понял, что я хочу быть военным / Фото – фейсбук Богдана Пржегалинского

Какую роль сыграл Ваш батальон в войне с Россией?

Я считаю, что много здесь было факторов. Мы силами своего батальона еще тогда в составе 36 бригады морской пехоты продвинули линию разграничения, освободили наши земли где-то на около 3,5 километра по состоянию на то, какой была эта линия по состоянию на 2016 год. Таким образом мы выровняли линию фронта на Приазовском направлении и нанесли противнику существенные потери.

Что является самым тяжелым для вас в российско-украинской войне?

Трудно сказать. Сама потеря боевых собратьев.

Это тяжелый момент, особенно, когда это твои подчиненные и ты потом должен везти их домой и смотреть родителям в глаза, общаться, извиняться, что не смог вернуть домой их сыновей. Они навсегда остаются в памяти и сердце, в общей книге памяти батальона.

Каждый год, в тот день, когда погиб наш собрат, у памятника морским пехотинцам в нашей части, в 503-м батальоне проводится памятное мероприятие, происходит возложение цветов, выступает командир батальона, командир подразделения. Мы приглашаем и родителей, общаемся с ними и поддерживаем связь.

К теме 15 тысяч погибших: под посольством России напомнили о преступлениях против украинцев



Богдан Пржегалинский / Фото – фейсбук Богдана Пржегалинского

Благодаря 503-му ОБМП в 2019 году начала свое существование "Школа юных морских пехотинцев в городе Черкассы". Расскажите об этой школе. Как возникла эта идея, сколько там детей? Какого возраста?

Одним из организаторов является Валерий Гурбенко. Это волонтер-стоматолог, который всегда приезжает к нам на ротации, помогает и лечит ребят. Это была его общая идея с командиром батальона о создании такого отдельного отряда под эгидой 503-го батальона морской пехоты. Там дети учатся морскому делу, знакомятся со спецификой ведения боевых действий морской пехоты. Даже проходят полосу препятствий морского пехотинца.

И был такой случай, когда приобретали право на ношение берета морского пехотинца. Там есть дети разной категории от 14 до 18 лет. Это очень хорошая идея, потому что молодежь воспитывается с правильными взглядами и любви к своей Родине.

Это является главным залогом надежного и счастливого будущего нашего государства, чтобы больше не повторялось таких расколов и отделений. Чтобы не делилась одна суверенная страна на "восточных" и "западных". Тогда будет мир и согласие.

Ваш батальон называется неофициально "барсуки"? Как возникло это название?

Оно возникло в честь командира 503-го отдельного батальона Владимира Сухаревского. Это его псевдо, которое с ним еще с 2014 года, с которым он начинал эту войну. В честь него и называют батальон "барсуки".



503 отдельный батальон морской пехоты / Фото – Виктор Залевский

В 2019 году, рота батальона заняла первое место в ВСУ в конкурсе "Лучшое однотипное подразделение ВСУ-2019". Чем особенный этот батальон и какие требования были в этом конкурсе?

Я сам непосредственно участвовал в этих соревнованиях в должности заместителя командира роты. Мы с командиром тогда еще 1-й роты Павлом Сбитовим и ротой морских пехотинцев, собранной из лучших военнослужащих, выехали на Яворовский полигон, где соревновались еще с тремя подразделениями – 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 54-я механизированная, 10-я отдельная горно-штурмовая.

Там было несколько этапов соревнований:

виртуальная система боя, отработка наступления и обороны;

индивидуальная подготовка командиров по корректировке огня артиллерии;

практическая отработка в составе роты оборона-наступление.

Мы набрали наибольшее количество баллов и заняли первое место в общем зачете. Организаторы говорили, что подобное мероприятие проходило более 10 лет назад. Нам было важно, что это мероприятие восстановили и что мы достойно заняли первое место. Таким образом мы подтвердили статус одного из лучших подразделений не только морской пехоты, но и в целом ВСУ.



Богдан Пржегалинский / Фото – Виктор Залевский

"Морская пехота – очень молодой род войск"

Ваш батальон участвовал в ряде международных учений по стандартам НАТО. Что не хватает украинской морской пехоте, по сравнению со странами НАТО?

Я думаю, что именно обеспечение. У нас морская пехота – очень молодой род войск. Я не скажу, что чего-то не хватает. Надо лишь набраться опыта по осуществлению морских десантных операций. Например, у тех же США это давно уже практикуется. Но в целом, для ведения боевых действий и в США также уже давно не использовали морскую пехоту по назначению. Они выполняли боевые действия на суше – Иран, Афганистан и другие горячие точки.

Я недавно был на учениях в Николаеве, где общался с морскими пехотинцами из США. Они сказали, что уже возвращаются к той специфике морской пехоты, а именно обороны морского побережья и морских десантных операций. Мы тоже работаем над этим, набираемся опыта.

Это можно видеть на международных учениях Sea Breeze-2021, где работает три компонента: воздух (авиация), военно-морские силы разных государств и сухопутный компонент.

По вашему мнению Украина вступит в НАТО и когда это может произойти?

Все зависит от общей атмосферы в Украине. Мы постоянно учимся, прогрессируем, плавно подходим под те стандарты. Даже в алгоритмах военных решений и в управлении подразделений, которая заключается в индивидуальной подготовке военнослужащих, сержантского корпуса и офицеров. Ради чего все это делается? Чтобы мы могли работать с другими странами-союзниками в одном ритме, понимать друг друга.



Морская пехота Украины / Фото – Виктор Залевский

Актуально Черное море и аппетиты России: почему НАТО активизирует поддержку Украины

Легко ли попасть в ваш батальон?

С каждым, кто желает вступить в ряды морской пехоты, в частности, в наш батальон, командир лично проводит собеседование. Он тщательно отбирает кандидатов на службу, потому что это его подразделение, лицо, механизм. Сейчас появилась возможность отбирать, потому что когда началась российско-украинская война, брали всех, потому что нужны были люди. Сейчас есть возможность отсеивать кандидатов. Во-первых, это психологический тест, готов ли ты или способен служить в морской пехоте. Также человек должен иметь все медицинские справки и пройти военно-врачебную комиссию, сдать экзамены по физической подготовке – бег на 3 километра, подтягивание.

Ты должен быть морально и физически закален, потому что служба в морской пехоте нелегкая. Есть разные особенности условий службы, ибо морская пехота – род войск трех стихий: небо, земля, море.

На это надо много сил и энергии. Это проявляется, когда военнослужащие, которые приобрели права на сдачу полосы препятствий и ношения берета морского пехотинца, должны прослужить в подразделении не менее пол года и не иметь никаких дисциплинарных взысканий.

Расскажите о полосе препятствий морского пехотинца.

Она довольно нелегкая. Искусственно создаются условия с инструкторами в таком месте, где сбивается дыхание и не хватает сил. К тому же надо держать свое оружие по-боевому и поддерживать боевых собратьев. Нужно и самому до конца не упасть и не сдаться. Но тот, кто стремится, откровенно любит свою работу, Родину и морскую пехоту, способен справиться с этой задачей.



Морская пехота Украины / Фото – Виктор Залевский

"Офицер – образец дисциплины и патриота"

Традиции для морпехов – это значимая часть их службы и братства. Одной из таких стало возрождение ежегодного офицерского бала. Инициатором такого действа стал коллектив батальона. Расскажите об этой традиции.

Офицерский бал проводится перед Новым годом. Эта идея была создана командиром батальона для того, чтобы поднимать офицера в глазах украинского народа, показывать, что офицер – образец всего лучшего, образец дисциплины и патриота. Он должен быть безупречно воспитан, мужествен и красив.

Бал был создан также с идеей сказать спасибо нашим женщинам, девчонкам за то, что они ждут, не спят ночами, беспокоятся о нас, чтобы они отдохнули, почувствовали себя принцессами, леди.

Да и просто переключиться от суровых реалий нашей жизни на более что-то прекрасное. Хочется, чтобы граждане Украины видели, что их защищают воспитанные, умные и мужественные люди, чтобы они чувствовали себя, как за каменной стеной.



Коллектив батальон восстановил офицерский бал / Фото – фейсбук Богдана Пржегалинского

"Берет является самым дорогим символом для морского пехотинца"

Какие еще есть традиции у вашего батальона?

Полоса препятствий, например. Перед тем как вручить берет морского пехотинца, командир батальона сам зачитывает слова клятвы, которые за ним повторят все морские пехотинцы дающие присягу. Командир лично надевает первый раз берет, который заслуживается только один раз в жизни.

Если ты своим аморальным поведением не достоин и делаешь какие-то нарушения, то потеряешь его. Тогда ты лишаешься берета морского пехотинца и больше заслужить его не сможешь. Этот берет также запрещено кому-то дарить, давать одевать. Он является самым дорогим символом для морского пехотинца. Традиций множество.

"Мы всегда готовы дать бой и освободить земли"

В этом году для батальона составили гимн, слова к которому написали сами бойцы. Гимн называется "Видишь – стреляй". Периодически с Востока Украины приходят новости о том, что наш украинский военный погиб. Как вы относитесь к "перемирию"?

Командир батальона считается первым человеком, который открыл огонь в сторону захватчиков. Когда он на БТР обнаружил засаду наемников и его спросили: "Командир, что делать?", Барсук сказал: "Видишь противника – стреляй". Это пошло с 2014 года из Славянска, когда состоялся первый бой с наемниками Горкина.

Перемирие – это все политические требования. Мы военные и выполняем соответственно приказы. Но мы не терпим и даем всегда адекватный ответ. Мы не позволяем противнику доминировать над нами и притеснять нас. Мы всегда готовы дать бой и освободить земли. На нашем шевроне изображен барсук и девиз "если наступление, то мы".



Богдан Пржегалинский / Фото – Виктора Залевского

Как изменилась морская пехота за времена войны с Россией?

Очень сильно шагает вперед. Когда я еще учился в военной академии в Одессе и был курсантом, я знал, что у нас существует морская пехота. Однако, ее численность была небольшой. По состоянию на те годы было два батальона.

С 2016 года морская пехота, благодаря выдающимся командирам, начала прогрессировать, идти вперед, совершенствоваться, начала увеличиваться численность. Это не без поддержки корпуса морской пехоты США, которые всегда помогали, привлекали на международные учения, обеспечивали различными видами вооружения и военной техники.

В последнее время много говорят о безопасности в Черном море из-за России. В частности, после того, как произошел инцидент с британским эсминцем Defender недалеко от берегов аннексированного Крыма. Способна ли Украина защитить себя в море от российской агрессии?

Будем объективными. Численность военно-морского флота ВС Российской Федерации значительно преобладает. Я не буду говорить за сам флот, потому что я не специалист, но могу сказать, что морская пехота способна выполнять любые боевые задачи в любых условиях и на любом участке местности. Мы уверенно стоим на защите нашей территориальной целостности, наших интересов, Родины.

К теме "Дефендер" в водах Крыма: что означает провокация россиян против британского эсминца

Каким вы видите завершение войны?

Лишь восстановлением границ, какие они были до войны, а также полная деокупация Крыма от ВС РФ и восстановление там конституционного строя Украины.