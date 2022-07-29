Мы готовы к экспорту зерна, – Зеленский лично проверил загрузку зерновоза в Одессе

Владимир Зеленский 29 июля приехал в Одессу. Глава государства посетил порт, в котором сейчас находится украинское зерно.

Вскоре это зерно должно быть отправлено на экспорт. Президент отметил, что Украина к этому уже готова.

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По словам Зеленского, сейчас Украина ждет сигналы от партнеров относительно начала транспортировки.

Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить,

– подчеркнул президент Украины.

Он лично проконтролировал загрузку турецкого зерновоза в морском торговом порту "Черноморск".

Добавим, что во время поездки в Одессу Зеленский посетил в больнице раненых военных.

Зеленский рассказал о погрузке судна с зерном в Одессе: видео

В Одессу прибыли послы G7

Утром 29 июля госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что вместе с коллегами из G7 и представителями Турции прибыла в Одессу. Своим визитом политики имели целью отметить важность соглашения об экспорте зерна, Симмонс отметила, что россия должна придерживаться своих обязательств.

Зеленский приехал в Одесский порт / Фото с телеграмма президента

Главное о соглашении по экспорту зерна

российские суда заблокировали Черное море, и, соответственно, Украина не смогла экспортировать зерно. Поэтому в мире возникла угроза продовольственного кризиса. Чтобы избежать трагических последствий, Турция и ООН вызвались стать посредниками между Украиной и россией и подписали соглашения о разблокировании украинских портов. Уже на следующий день россия показала, что ей наплевать и выпустила ракеты по порту, возле которого хранили зерно.

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