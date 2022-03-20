Мы готовы к этому, – МВД об активизации белорусских войск у границ Украины

К белорусской границе свозят все больше техники, в том числе российской. Однако есть мнение, что там присутствуют и отдельные подразделения Беларуси под командованием России.

В любом случае – Украина готова к такому сценарию. Однако его оттягивает сам Лукашенко. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает 24 канал.

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Он отметил, что с первого дня войны в ведомстве понимали, что существует достаточно высокая вероятность того, что белорусские войска будут вмешиваться в войну России против Украины.

Это Волынское направление. Здесь мы на самом деле готовы их встречать,

– сказал Денисенко.

Вступят ли белорусы в войну

Также советник министра предположил, какая существует вероятность того, что белорусские войска присоединятся к войне на стороне России. По его мнению, такая возможность составляет примерно 60 на 40.

"Если еще несколько часов назад это было 40 на 60, что они включатся, сейчас эта возможность немного больше", – пояснил Денисенко.

Конец режима Лукашенко

Однако добавил, что несмотря ни на что, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко будет делать все, что от него зависит, чтобы максимально оттягивать этот момент. Поскольку "первые гробы в Беларуси будут означать конец режима Лукашенко как такового".

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