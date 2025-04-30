Мы готовы к любому формату, - Зеленский обсудил с партнерами прекращение огня на 30 дней

Владимир Зеленский рассказал, что 30 апреля было достаточно много технической работы с нашими партнерами. Обсуждения, в частности, касались 30-дневного перемирия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины.

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Украина настаивает на 30-дневном перемирии

Зеленский рассказал, что говорил с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга. Прежде всего говорилось о нашем взаимодействии в Европе и о поддержке.

Конечно, говорили о дипломатии, о необходимости полного прекращения огня, безусловного и на достаточный период – минимум на 30 суток. Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну,

– отметил президент.

Украинский гарант добавил, что сегодня был доклад главы ГУР Буданова относительно вероятных действий врага и возможных опасностей. Также президент заслушал и главкома Сырского. Доклад касался всех фронтовых направлениях, а также генерал очень предметно отчитался по действиям украинских сил, операциях и шагах в ближайшем времени.

Кроме этого, Владимир Зеленский вечером разговаривал с премьер-министром Канады Марком Карни, партия которого победила на выборах. Президент поздравил коллегу победой и пригласил его в Киев.

"Мы говорили с премьером о санкциях против России. Договорились, что сильные санкции за войну против агрессора и в дальнейшем нужны. Говорили и о ПВО для Украины, о дипломатии и коммуникации с ключевыми партнерами", – добавил президент.