Мы готовы к любым сценариям, – Ермак об угрозах России "бить ракетами по Киеву"

Минобороны России открыто пригрозило нанести ракетные удары по Киеву. На это уже отреагировали в Офисе Президента.

Новая угроза из России

Российские власти распространили новую пропаганду. Мол, Украина пытается нанести удары по объектам на территории государства-агрессора.

На тему В Донецкой области и на Юге россияне уже готовы к наступлению

Такое заявление – очередная провокация для оправдания ударов по Украине. В минобороны России цинично солгали, что раньше не обстреливали инфраструктуру в Киеве. А теперь, мол, могут выпустить ракету в здания госвласти.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что Украина готова к любым сценариям, однако ни один из них не сработает.

Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить,

– отметил политик.

Он подчеркнул, что Россия обязательно ответит перед международным трибуналом.

Это может вас заинтересовать – оккупанты боятся контрнаступления на Крым: видео