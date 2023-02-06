Мы готовы оказать необходимую помощь, – Зеленский отреагировал на мощные землетрясения в Турции

6 февраля в Турции произошли мощные землетрясения, в результате которых погибло много людей. На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, украинский лидер обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Он предложил ему помощь.

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Реакция Зеленского на трагедию в Турции

Украинский президент выразил соболезнования жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Мы с Турцией в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии,

– отметил Зеленский.

Последствия землетрясения в Турции / Фото Anadolu Agency