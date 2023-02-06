Мы готовы оказать необходимую помощь, – Зеленский отреагировал на мощные землетрясения в Турции

6 февраля 2023, 08:39
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Владимир Зеленский

6 февраля в Турции произошли мощные землетрясения, в результате которых погибло много людей. На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, украинский лидер обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Он предложил ему помощь.

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Реакция Зеленского на трагедию в Турции

Украинский президент выразил соболезнования жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Мы с Турцией в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий стихии,
– отметил Зеленский.

Последствия землетрясения в Турции / Фото Anadolu Agency

Землетрясение в Турции: все, что известно

  • Землетрясение интенсивно ощущалось также в провинциях: Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адияман, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Малатья, Адана.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поисково-спасательные команды были немедленно отправлены в пострадавшие от землетрясения районы.

  • По состоянию на 7:20 утра общее число погибших в семи провинциях Турции в результате землетрясения возросло до 76 человек. Еще 440 – пострадали.

  • Также толчки почувствовали жители других стран. Так, землетрясение "задело" Сирию, Ирак, Ливан, Иорданию и Израиль.

  • Толчки привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама. К сожалению, среди местных жителей есть жертвы.

  • Известно о 8 погибших, извлеченных из-под обломков жилых зданий в сирийских Алеппо и Идлиби.

Автор: Софія Ковнір