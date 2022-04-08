Мы готовы, – военный эксперт сказал, когда может быть вторая фаза наступления на Восток
8 апреля 2022 , 21:05Читати новину українською
Россия сейчас активно готовится ко второй фазе наступления. Ее следует ожидать уже совсем скоро.
Об этом заявил военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Конкретные прогнозы он сделал в эфире 24 канала.
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По его словам, уже в начале следующей недели (примерно с 11 апреля – 24 канал), россияне уже будут готовы начать очередное вторжение. Речь идет об активной фазе войны.
Но надо понимать, что мы тоже готовы к этому,
– объяснил Ягун.
Разумеется, разведка работает хорошо. Тем более, российские войска не так уж хорошо подготовлены.
"В любом случае нам нужно остановить это нашествие, сдержать его и перейти в контрнаступление", – считает эксперт.
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