"Мы хотим домой": крымчане устроили перформанс об оккупации в центре Киева

В Киеве ко Дню Независимости крымчане показали спектакль. Организаторы обозначили перформанс как историю о тоске по собственной культуре, языку, а также как безграничную любовь к родному краю – оккупированному Россией Крыму.

Спектакль называется "Земля моя... Крым". Она рассказывает историю ребенка, родившегося на полуострове, но покинувшего его с родителями. Автором идеи и режиссером стал Ахтем Сеитаблаев.

Читайте также Они плакали, – Мезенцева о реакции иностранных делегатов на парад ко Дню Независимости

"Это наша родина и я не знаю, как другие, но мы точно об этом не будем молчать. Мы хотим домой. И я, и режиссер ленты, который недавно потерял свою мать и даже не смог поехать на похороны", – рассказала председатель организации "Крымская семья" Анифе Куртсеитова.

Она добавила, что для крымскотатарского народа это большая трагедия. Поэтому они информационно и культурно будут приближать день возвращения Крыма.



Режиссером спектакля стал Ахтем Сеитаблаев / Фото 24 канала

Что хотели донести перформансом

Полина Нестерова – участница спектакля. Она исполняла одну из главных ролей и была вторым режиссером спектакля. Актриса рассказала, что до 2014 года полуостров Крым был местом, где много разных людей, культур, религий жили в мире и согласии. Самое главное, что Крым был свободным. Эту идею они и хотели донести в перформансе.

К теме Почти на идеальном украинском: премьер Хорватии заявил, что Крым – это Украина

"Мы хотим, чтобы все помнили о том, какой богатый, какой этнически культурно богатый Крым, не забывали его историю и понимали, что нельзя делать таких вещей, как делают сейчас", – сказала Полина Нестерова.



Спектакль показали в центре Киева / Фото 24 канала

Актеры мечтают показать спектакль в свободном Крыму

По сценарию, дети, играющие на площадке, становятся свидетелями оккупации Крыма российскими войсками. В спектакле приняли участие около 20 крымскотатарских юных актеров. Среди них – Эльмаз Куртомалаева и Эмилия Бодурова. Хоть девушки и не видели воочию процесс оккупации, впрочем, многие члены их семьи и сейчас живут в оккупированном Крыму.

Я посмотрела все эти картинки и я словно в Крыму, и я как будто действительно спасла Крым,

– поделилась Эльмаз.

"Мы первый раз в театральном спектакле, потому что мы только поем, танцуем, стихи на крымскотатарском рассказываем", – добавила Эмилия.

Всего в спектакле "Земля моя... Крым" сыграли 60 человек. Это актеры Киевского национального университета культуры и искусств, воспитанники образовательного центра "Крымская семья" и украинские артисты. Они признаются, что хотели бы когда-то этот спектакль показать в свободном Крыму, поэтому делают все, чтобы ни в Украине, ни в мире не забывали о преступлении Кремля.

Спектакль крымчан об оккупации Россией Крыма: смотрите видео