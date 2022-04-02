Мы хотим сделать собственное НАТО – Арахамия о гарантиях безопасности от Британии, США и Турции.

Если Украина получит гарантии безопасности от Британии, США и Турции, это будет аналогом НАТО. Именно к этому стремятся наши делегаты на переговорах со страной-агрессором.

Однако, чтобы достичь этого, наши партнеры должны согласиться на несколько важных пунктов договора. Больше об этом 2 апреля рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Уже согласились 5 стран НАТО

По словам политика, эти гарантии безопасности схожи с 5 статьей НАТО. Однако они имеют более жесткий механизм активации. То есть партнеры должны быть готовы провести консультации и сразу оказывать помощь в течение 72 часов.

В настоящее время присоединиться к новому союзу уже готовы 5 стран, являющихся членами Североатлантического альянса. Но Арахамия акцентировал внимание на том, что для Украины важна поддержка США и Великобритании. Также наши дипломаты хотят привлечь Турцию, потому что у нее самая большая армия НАТО в Европе.

США и Великобритания присоединятся последними

Речь не о теоретической возможности поддержки, а о реальной помощи. То есть, с такими гарантиями наша страна сможет немедленно получать любое вооружение и даже закрытие неба. Кроме этого возможно привлечение армий других стран, если повторится вторжение на наши территории.

Арахамия предположил, что вероятность присоединения США велика. Потому что госсекретарь Энтони Блинкен позавчера заявил, что они не проив рассматривать механизмы гарантий безопасности.

Дескать, ощущение, что США и Великобритания вместе присоединятся одними из последних. По его словам, эти страны согласятся на предложенные условия, когда увидят, что "все уже не возражают".

Если будет подписан такой договор о гарантиях безопасности для нас, мы будем понимать, что Украина максимально защищена,

– отметил Давид Арахамия.

Он добавил, что только после этого можно будет говорить о внесении изменений в Конституцию Украины о внеблоковом нейтральном статусе. Но это будут решать не политики, а украинский народ – на референдуме.

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