Мы их ждем, – добровольцы на Волыни готовы встретить врага со стороны Беларуси

На Волыни наши военные готовятся к возможному вторжению противника со стороны Беларуси. Бойцы заверили, что дадут отпор оккупантам.

Пока существенных изменений на этом направлении не заметили. Об этом заявил командир добровольческого батальона "Луцк" Александр Тиводар, сообщает 24 канал.

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Мы готовы. Мы их ждем. Те подразделения, которые стояли против нас, так и остаются. Мы только отрабатываем еще больше, уплотняем свою оборону и ждем,

– отметил Тиводар.

Он добавил, что даже природа на стороне украинских военных. Ведь на Волыни разлились реки и болота. Поэтому враг не сможет пройти.

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