Мы исправим ситуацию, – Арестович о тяжелых боях у Песков и Авдеевки

Из всех участков фронта самой сложной сейчас остается ситуация в направлениях на Бахмут, Северск, Пески и Авдеевку. Последние несколько дней нашим воинам было особенно тяжело на этих участках.

Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в эфире ютуб-канала " ФЕЙГИН.LIVE ". Алексей Арестович отметил, что ситуация скоро изменится.

Заметьте Бои за Пески, Авдеевку – там сейчас ад, – Зеленский обратился к украинцам

россияне перебросили на эти направления силы и средства

Алексей Арестович рассказал, что основная концентрация российских войск на Востоке сейчас находится в районах к югу от Бахмута и в направлении Песков. Советник главы Офиса Президента отметил, что в распоряжении наших военных есть средства для того, чтобы нанести урон противнику, однако из-за большого количества вражеской артиллерии нашим воинам там сложно.

Но, несмотря на это, как отметил Арестович, нашим военным идет помощь, которая поможет изменить ситуацию.

Сутки-двое там было весьма не просто нашим военным, из-за концентрации превосходящих сил противника, особенно в артиллерии. Туда прибыла помощь, мы сейчас все исправим,

– отметил Арестович.

Вышеупомянутые районы советник главы ОП назвал горячими точками на фронте и ситуация там напоминала середину мая. Хотя сейчас ситуация совсем другая, но, как отметил Арестович, невозможно предсказать ситуацию вдоль всей линии фронта, простирающейся на 1 300 километров – от Харькова и до Херсона.

"Слава тем, кто держится. Вечная память погибшим", – подытожил Арестович.

Что об этих направлениях сказал президент

В вечернем обращении 2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные делают все, чтобы оккупанты получали все большие потери. Однако пока не можем полностью забрать преимущество российской армии.

Особыми проблемами является преимущество врага в живой силе и артиллерии. Президент подчеркнул, что это особенно ощутимо на Донбассе – в боях за Пески и Авдеевку. Зеленский подчеркнул, что там буквально ад, в котором находятся наши защитники и защитницы.

К теме – обращение Зеленского за 2 августа: смотрите видео