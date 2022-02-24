Мы победим, – Зеленский призвал граждан быть спокойными и оставаться дома

Россия утром 24 февраля начала войну против Украины. Владимир Зеленский призвал наших граждан быть спокойными и оставаться дома.

Глава государства заверил, что украинская армия работает, отметив, что работу ведет весь спектр обороны нашей страны. Об этом он сообщил в своем видеообращении, пишет 24 канал.

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Сегодня от каждого из вас (граждан Украины – 24 канал) необходимо спокойствие. По возможности остаевайтесь дома,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что вместе с Советом нацбезопасности и Кабинетом Министров постоянно находиться на связи. Президент пообещал вскоре снова записать обращение к украинскому народу.

"Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – это Украина. Слава Украине!", – подытожил глава государства.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.