"Мы как в концлагере": жители Донбасса пожаловались на резкое подорожание продуктов питания

Жители временно оккупированного Донбасса заявили о резком увеличении цен на продукты перед Новым годом. В то же время подорожали не только продукты к праздничному столу, но и ежедневного потребления.

Подорожали горошек, соленые огурцы, картофель, колбаса, яйца – все, что обычно используют хозяйки для праздничного стола.

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Как взлетели цены в Донецке

Теперь для того, чтобы в Донецке закупаться ингредиентами на салат "Оливье", придется отдать:

банка горошка – 70 – 100 рублей (25 – 36 гривен);

десяток яиц – 85 – 105 рублей (30,5 – 38 гривен);

пачка майонеза – 37 рублей – небольшая, 75 рублей – большая (13 – 27 гривен);

картофель (кг) – 65 рублей (23 гривны);

морковь – 65 рублей (23 гривны);

колбаса "Докторская" – 460 рублей (166 гривен);

колбаса "Столичная" – 520 рублей (187 гривен);

балык – 420 рублей (151 гривна);

соленые огурцы – 200 рублей (72 гривны).

Кроме того, мандарины в среднем стоят 120 рублей (43 гривны), а бананы – 75 – 100 рублей (27 – 36 гривен).

Отличаются ли эти цены от украинских

В целом цены на базаре Донецка примерно такие же, как и в киевских супермаркетах. Например, колбасу "Столичную" в магазине "Сильпо" в Киеве можно купить за 199 гривен, а "Молочную" – за 179 гривен. Яйца можно найти за 32,9 гривны. Бананы стоят 29 гривен, мандарины – 31 гривну.

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В то же время на рынках Киева цены даже ниже, чем в Донецке. Вареную колбасу там продают за 149 гривен, картофель – по 18 гривен, балык – по 130 – 140 гривен, яйца – 30 – 32 гривны.

Добавим, что журналисты 24 канала на основе официальных данных Госстата подсчитали, в какой области были самые дорогие продукты в октябре 2021 года. Лидируют в этом рейтинге Киевская, Донецкая и Одесская области.

Какова ситуация с ценами на продукты в Украине: смотрите видео