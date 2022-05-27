Мы контролируем ситуацию на границе с Беларусью и понимаем мотивы Лукашенко, – Подоляк

Михаил Подоляк рассказал, что Украина контролирует ситуацию на границе с Беларусью. В частности, украинские власти объяснили, что понимают также мотивы Лукашенко и желания Москвы.

Соответствующую информацию сообщил советник главы Офиса Президента в эфире канала "Рада" 26 мая. В частности, это случилось после заявления Лукашенко создать оперативное командование на границе с Украиной.

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Подоляк рассказал, какая ситуация на границе с Беларусью

Михаил Подоляк пояснил, что Украина имеет коммуникацию с Беларусью, также постоянно работает разведка и действуют специальные субъекты, занимающиеся оценкой положения, находящегося на границе.

Мы совершенно точно контролируем ситуацию на белорусско-украинской границе. И прекрасно понимаем все мотивы, которые побуждают господина Лукашенко к этим заявлениям.

– объяснил Подоляк.

Добавил также, что подобные заявления типичны для нынешнего белорусского руководства. Мол, оно как собака на сене – одновременно и хочет и не хочет, одновременно может и не может.

Россия стремится вовлечь в войну страны ОДКБ

Советник Андрея Ермака объяснил, что после встречи в Сочи очень нужно было показать "единство" в рамках так называемого союзного государства "Россия - Беларусь", поэтому Лукашенко был у Путина.

"Я понимаю, что Россия профессионально работает на территории Украины, профессионально воюет. Поэтому она побуждает страны ОДКБ и в первую очередь Беларусь к более активным действиям. Ей своих сил и резервов не хватает, поэтому они хотят задействовать какие-либо другие вооруженные силы других стран", – рассказал Михаил Подоляк.

Также он объяснил, что против такого большого и мощного государства, как Украина, должны воевать определенно из десятка стран, которых может пригласить Россия. А потом сказать, вроде бы, посмотрите, какая у нас мощная армия – мол, мы с Украиной справились, благодаря "хорошей" команде.

Подоляк добавил, что Лукашенко за 20 лет привык к таким постоянным заявлениям.

Я считаю, что для белорусской армии самоубийственно зайти на территорию Украины. Я понимаю, что они сегодня могут использовать крылатые ракеты, это же основное оружие России – они воюют дистанционно.

– объяснил советник главы Офиса Президента.

Добавил, – если Лукашенко отдаст такой приказ, то его "сногсшибательная карьера" диктатора закончится для него очень и очень неожиданно.

Что этому предшествовало

26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о создании оперативного командования на границе с Украиной. Их военные уже отрабатывают защиту своих территорий.

Ведь Лукашенко снова говорит чепуху о том, что якобы он видит "угрозы" из-за войны в Украине. Якобы именно поэтому белорусские военные "вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту" Юга Белоруссии.

26 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала их военные учения и заявила, что угроза с территории Беларуси остается . Москва с первого дня полномасштабного нападения использует территорию Беларуси для ведения агрессивных действий.

Российский публицист Андрей Пионтковский объяснял, что Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину . Делает это не потому, что якобы "друг украинского народа", а понимание того, что это войско немедленно станет белорусским национальным легионом и пойдет сбрасывать его.

Кроме того, в Беларуси действуют партизаны . К примеру, в марте этого года они останавливали русские поезда и портили технику оккупантов.

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