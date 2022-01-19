Мы лично знакомы, – Цимбалюк о "дружбе" со Скабеевой вне камер

Романа Цимбалюка приглашали на эфиры российских пропагандистов больше года. Когда они только создавали шоу, позиционировали его как реальную площадку для дискуссий.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал сам Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По словам медийника, в студии российского телевидения его перестала приглашать Ольга Скабеева – одна из главных пропагандисток Кремля, которую он с иронией называет "подругой".

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Цимбалюк: Скабеева подарила футболку с Путиным

Журналист заметил, что не надо думать, что россияне глупее нас, тем более Скабеева, и не понимают, что делают. "Они в этом плане не журналисты, они солдаты. Им так закомандовали. Они все осознают", – подчеркнул он.

Мы лично знакомы. У нас есть общая фотография. Она подарила мне на день рождения футболку с Путиным,

– поделился Цимбалюк.

Он объяснил, что не стоит искать какие-либо вопросы человечности и пытаться достучаться до пропагандистов. Более того, журналист вспомнил, как когда-то говорил Скабеевой, не в эфире, что у нее есть сын, поэтому стоит думать о перспективе. "Она тогда сделала вид, что не поняла", – добавил Цимбалюк.

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