Мы лично знакомы, – Цимбалюк о "дружбе" со Скабеевой вне камер
Источник:24 канал
Романа Цимбалюка приглашали на эфиры российских пропагандистов больше года. Когда они только создавали шоу, позиционировали его как реальную площадку для дискуссий.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал сам Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По словам медийника, в студии российского телевидения его перестала приглашать Ольга Скабеева – одна из главных пропагандисток Кремля, которую он с иронией называет "подругой".
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Цимбалюк: Скабеева подарила футболку с Путиным
Журналист заметил, что не надо думать, что россияне глупее нас, тем более Скабеева, и не понимают, что делают. "Они в этом плане не журналисты, они солдаты. Им так закомандовали. Они все осознают", – подчеркнул он.
Мы лично знакомы. У нас есть общая фотография. Она подарила мне на день рождения футболку с Путиным,
– поделился Цимбалюк.
Он объяснил, что не стоит искать какие-либо вопросы человечности и пытаться достучаться до пропагандистов. Более того, журналист вспомнил, как когда-то говорил Скабеевой, не в эфире, что у нее есть сын, поэтому стоит думать о перспективе. "Она тогда сделала вид, что не поняла", – добавил Цимбалюк.
Интервью Дениса Казанского с Романом Цимбалюком: смотрите видео
Российская пропаганда: последние случаи
- Один из российских пропагандистов Антон Красовский пригрозил украинцам "сожжением на Крещатике". Более того, даже назвал короля Даниила "русским князем".
- Журналисты из России вспоминают мэра Львова Андрея Садового. Пропагандисты сказали, что городской голова готовит своих сыновей к войне с Москвой.
- В эфирах российского телевидения пропаганду выражают и украинские политики пророссийских взглядов. К примеру, одиозный нардеп Илья Кива заявил Скабеевой, что Украина должна стать частью "славянского союза" с Россией.