Про це в ефірі 24 каналу розповів сам Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. За словами медійника, у студії російського телебачення його припинила запрошувати Ольга Скабєєва – одна з головних пропагандисток Кремля, яку він з іронією називає "подругою".
До теми У них контракт, – Цимбалюк про українських "експертів" на російському телебаченні
Цимбалюк: Скабєєва подарувала футболку з Путіним
Журналіст зауважив, що не треба думати, що росіяни дурніші за нас, тим паче Скабєєва, і не розуміють, що роблять. "Вони в цьому плані не журналісти, вони – солдати. Їм так закомандували. Вони все усвідомлюють", – підкреслив він.
Ми особисто знайомі. У нас є спільне фото. Вона подарувала мені на день народження футболку з Путіним,
– поділився Цимбалюк.
Він пояснив, що не варто шукати якісь питання людяності та намагатись достукатися до пропагандистів. Ба більше, журналіст згадав, як колись говорив Скабєєвій, не в ефірі, що, у неї є син, тому варто думати про перспективу. "Вона тоді вдала, що не зрозуміла", – додав Цимбалюк.
Інтерв'ю Дениса Казанського з Романом Цимбалюком: дивіться відео
Російська пропаганда: останні випадки
- Один із російських пропагандистів Антон Красовський пригрозив українцям "спаленням на Хрещатику". Ба більше, навіть назвав короля Данила "російським князем".
- Журналісти з Росії й згадують мера Львова Андрія Садового. Пропагандисти сказали, що міський голова готує власних синів до війни з Москвою.
- В ефірах російського телебачення пропаганду висловлюють і українські політики проросійських поглядів. Наприклад, одіозний нардеп Ілля Кива заявив Скабєєвій, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу" з Росією.