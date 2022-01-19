Про це в ефірі 24 каналу розповів сам Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. За словами медійника, у студії російського телебачення його припинила запрошувати Ольга Скабєєва – одна з головних пропагандисток Кремля, яку він з іронією називає "подругою".

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Цимбалюк: Скабєєва подарувала футболку з Путіним

Журналіст зауважив, що не треба думати, що росіяни дурніші за нас, тим паче Скабєєва, і не розуміють, що роблять. "Вони в цьому плані не журналісти, вони – солдати. Їм так закомандували. Вони все усвідомлюють", – підкреслив він.

Ми особисто знайомі. У нас є спільне фото. Вона подарувала мені на день народження футболку з Путіним,

– поділився Цимбалюк.

Він пояснив, що не варто шукати якісь питання людяності та намагатись достукатися до пропагандистів. Ба більше, журналіст згадав, як колись говорив Скабєєвій, не в ефірі, що, у неї є син, тому варто думати про перспективу. "Вона тоді вдала, що не зрозуміла", – додав Цимбалюк.

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