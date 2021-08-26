Мы любим страну, но не очень уважаем государство, – Сенцов

Олег Сенцов считает, что Советский Союз навязал украинцам определенный тип государственности. Речь идет о так называемом "полицейском" сверху, который говорит людям, что делать.

Украинцы ждут мессию, – Сенцов

Из-за такой советской идеологии украинцы до сих пор презирают государство. Об этом режиссер заявил в интервью.

Рекомендуем Главное, чтобы не "ватник", – Сенцов о главном актере фильма "Носорог"

Ты делаешь, но при этом глухо ненавидишь и бойкотируешь при каждой возможности. То же и сейчас – мы любим страну, но не очень уважаем государство,

– объяснил Сенцов.

Другая наша проблема, по мнению бывшего политзаключенного, – общественный инфантилизм.

"Мы ждем героя, мессию, какую-то Надежду Савченко или Зеленского, которые придут и всех спасут. Так не бывает, и это осознание должно прийти", – отметил бывший пленник Кремля.

Украинские исторические деятели окутаны мифами

На похожую тему в недавнем интервью говорил третий Президент Украины Виктор Ющенко. Он заявил, что из-за пропагандистских тезисов украинцы не знают правду о величайших исторических фигурах. Политик отметил важность декоммунизации и "реабилитации" выдающихся украинцев: гетманов, руководителей УНР, ЗУНР, Директории, Карпатской Руси и всех других.

Читайте также Не хочу всю жизнь жить в тюрьме, – Сенцов отдал свои тюремные письма в музей