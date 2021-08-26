Українці чекають на месію, – Сенцов

Через таку радянську ідеологію українці досі зневажають державу. Про це режисер заявив у інтерв'ю.

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Ти робиш, але при цьому глухо ненавидиш і бойкотуєш за кожної можливості. Те саме і зараз — ми любимо країну, але не дуже поважаємо державу,

– пояснив Сенцов.

Інша наша проблема, на думку колишнього політв'язня, – громадський інфантилізм.

"Ми чекаємо на героя, месію, якусь Надію Савченко або Зеленського, які прийдуть та всіх врятують. Так не буває, і це усвідомлення має прийти", – зауважив експолонений.

Українські історичні діячі оповиті міфами

На схожу тему у нещодавньому інтерв'ю говорив третій Президент України Віктор Ющенко. Він заявив, що через пропагандистські тези українці не знають правди про найвеличніших історичних постатей. Політик наголосив на важливості декомунізації та "реабілітації" визначних українців: гетьманів, очільників УНР, ЗУНР, Директорії, Карпатської Русі та всіх інших.

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