Мы маневрировали, чтобы избежать ракет, – летчик "Каспер" об операции по освобождению Змеиного

В мае 2022 года лётчик истребителя Александр принимал участие в воздушной операции по освобождению острова Змеиный. Он рассказал о подготовке операции и поражении врага.

Боевой летчик Александр с позывным "Каспером" руководил фронтовым истребителем МиГ-29. После операции на Змеином он прикрывал бомбардировщики и штурмовиков при освобождении правобережья Херсона.

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Кстати, "Каспер" – это имя привидения из мультфильма. Пилот шутит, что привидение неожиданно появлялось и незаметно исчезало. Это похоже на работу лётчиков.

На его Александра – 3 сбитых крылатых ракеты и 3 Shahed. За выдающиеся личные заслуги в защите страны Александр награжден орденом Богдана Хмельницкого.



Летчик с позывным "Каспером" / Фото Army inform

Освобождение Змеиного

Александр напоминает, что его отправили на один из оперативных аэродромов для боевой работы. Он прикрывал штурмовую и бомбардировочную авиацию, самолеты Су-25 и Су-24М во время воздушной составляющей операции по освобождению Змеиного.

Самолеты поднимались в небо с разных оперативных аэродромов.

В определенном районе они встречались с ударной группой и на малой высоте вместе направлялись к острову.

Штурмовая и бомбардировочная авиация наносила удары по целям на Змеином, а истребители прикрывали их.



Операция по освобождению Змеиного / Фото Army inform

Каспер отметил, что пара МиГ-29 выходила в зону дежурства в Черном море на расстояние около 100 километров от побережья. Они должны были перехватывать вражеские воздушные суда, выполнять демонстрационные действия.

Мы должны были сделать все, чтобы российские самолеты не угрожали и не мешали нашим бомбардировщикам и штурмовикам атаковать цели на острове. Россияне выпускали по нам ракеты. Мы маневрировали, чтобы избежать поражения,

– вспомнил пилот.

Тогда ударная группа атаковала наземные цели. Александр с коллегами ждали от них в радиоэфире определенных кодовых слов, означавших успешное завершение выполнения задания. "Каспер" подытоживает, что это был самый ожидаемый сигнал для них.



Летчик управлял истребителем МиГ-29 / Фото Army inform