Мы, мир и история заберут у России гораздо больше, чем ракеты – у Украины, – Зеленский

Владимир Зеленский обнародовал новые фото разрушений, которые принес на нашу землю агрессор. Однако президент заверил, что мы заберем у России гораздо больше.

Каждая потерянная жизнь – это аргумент, чтобы украинцы и другие народы воспринимали Россию исключительно как угрозу. Зеленский подчеркнул, что это будет происходить поколение за поколением.

Кстати Многие говорят о деньгах, но не они – фундамент восстановления Украины, – Зеленский

Мы, мир и история заберут у России гораздо больше, чем российские ракеты – у Украины,

– подчеркнул глава государства.

Он обнародовал фото разрушений, которые совершили россияне. Однако отметил, что любую инфраструктуру можно восстановить. И мы это обязательно сделаем.

Последствия войны / Фото с телеграма Владимира Зеленского:

Зеленский: Войска РФ начали битву за Донбасс: