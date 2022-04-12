Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы получили достаточное количество оружия, – Зеленский

ВСУ бьют российских оккупантов мудростью и продуманной тактикой. Деблокировать Мариуполь реально, но многое зависит и от поставки оружия от наших партнеров.

Об этом вечером 11 апреля заявил Владимир Зеленский. Он убежден, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Впрочем, вопрос состоит в том, когда это произойдет.

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Украине нужно еще больше оружия

Глава государства подчеркнул, что теряется не только время, но и жизнь украинцев. "Жизни, которые уже не вернуть. И это – ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории", – отметил политик.

Это помогло бы деблокировать Мариуполь

Президент пояснил, что Украина еще, к сожалению, не получает достаточного оружия, чтобы как можно быстрее закончить войну и полностью уничтожить врага на нашей земле.

И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь,

– подчеркнул Зеленский.

"Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но... Все еще приходится об этом договариваться, убеждать", – добавил он.

Отметим, что русские войска фактически стирают Мариуполь с лица Земли. По словам Алексея Арестовича, деблокировать город военным путем в нынешних условиях невозможно.

Обращение президента Зеленского за 11 апреля: смотрите видео