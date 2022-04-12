Про це ввечері 11 квітня заявив Володимир Зеленський, пише 24 канал. Він переконаний, що ми отримаємо майже усе, чого потребуємо. Втім, питанння полягає у тому, коли це станеться.

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Україні потрібно ще більше зброї

Глава держави наголосив, що втрачається не лише час, а й життя українців. "Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність й тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії", – зазначив політик.

Це допомогло б деблокувати Маріуполь

Президент пояснив, що наразі Україна ще, на жаль, не отримує достатньої зброї, аби якнайшвидше закінчити війну й повністю знищити ворога на нашій землі.

І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь,

– наголосив Зеленський.

"Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але... Все ще доводиться про це домовлятися, переконувати", – додав він.

Зазначимо, що російські війська фактично стирають Маріуполь з лиця Землі. За словами Олексія Арестовича, деблокувати місто воєнним шляхом у нинішніх умов неможливо.

Звернення президента Зеленського за 11 квітня: дивіться відео