Мы можем делать то, чего ВСУ не может, – Герой Украины Коцюбайло о добровольцах

Дмитрий Коцюбайло прокомментировал важность признания добровольцев участниками боевых действий. Боец подчеркнул, что иногда добровольцы могут делать то, что не под силу Вооруженным силам Украины.

Об этом командир 1-й штурмовой роты "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной – Да Винчи), который на днях получил звание Героя Украины, рассказал в интервью изданию.

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Важность выдачи добровольцам УБД

Коцюбайло отметил, что предоставление добровольцам статуса участника боевых действий было политическим решением государства.

У нас (добровольцев – 24 канал) изначально никаких даже мыслей не было о статусе, о наших правах. Нас вообще гоняли с фронта, угрожали нас позакрывать всех, не хотели с нами иметь дело,

– вспомнил воин.

Он отметил, что нужно было постоянно доказывать, что добровольцы полезны и имеют право быть на войне.

"Мы смогли помочь многим боевым подразделениям ВСУ и, главное, мы можем делать то, что Вооруженные силы не могут", – отметил Коцюбайло. В некоторых ситуациях они могут реагировать, но не так быстро. А во время активных боевых действий эффективность очень часто зависит именно от скорости.

"Мы доказали, что мы не какие-то там банды, как некоторые пытались нас представить, Мы – граждане своей страны, которые дерутся за нее уже 8 лет", – подытожил доброволец.

Он убежден, что в новом статусе бойцы добровольческих отрядов смогут еще больше.

Добровольцы всегда на фронте

Статус участника боевых действий добровольцам войны на Донбассе предоставили с 1 января 2020 года.

Коцюбайло также рассказал, что добровольцы постоянно находятся на передовой. "Ребята меняются периодически, но так, чтобы наше подразделение вышло из зоны боевых действий, такого не было с 2014 года".

Украинский защитник отметил, что добровольческие формирования все держат на контроле и готовы в нужный момент быстро реагировать. "Хорошо знаем местность, мы хорошо укреплены, слажены, мы максимально боеспособны именно в таком виде", – пояснил он.

При этом у официальной структуры, считает Коцюбайло, таких возможностей нет.

Президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград по случаю 30-й годовщины проведения референдума за независимость. Среди тех, кто получил награду – Дмитрий Коцюбайло. Он первым среди добровольцев стал Героем Украины.

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