Мы на финишной прямой, – Зеленский о решении по ATACMS

Украина и США "на финишной прямой" по поставкам дальнобойных ATACMS. В то же время если ракеты не будут предоставлены, это может привести к потерям на поле боя.

Глава государства в интервью американскому изданию напомнил о желании Украины получить ракеты большой дальности от США. По его словам, американский президент Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS, но решение должно быть положительным.

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"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.

По словам президента, для нас это "будет потерей", если решения по этому оружию не будет. По его мнению, это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

Зеленский также подтвердил потребность в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности, американской системы ПВО Patriot и подчеркнул, что они необходимы для защиты гражданских районов.

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