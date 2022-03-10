Мы не боимся, мы защищаемся, – Зеленский об окружении и обороне Киева

Президент Зеленский отметил, что российские войска хотели забрать Киев уже в первые дни войны, однако это им не удалось. Украина доказала, что умеет защищать свою государственность.

Об этом президент Украины рассказал в интервью изданию Die Zeit. Он уверил, что остается со своим народом.

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Президент заявил, что не боится осады Киева

Мы не боимся, мы защищаемся. И уже показали миру, что мы умеем защищаться. А если вы спрашиваете о страхе, то боятся сейчас совсем не мы, а политики мира. Все те, кто смотрит на Украину сейчас и думает: а может быть такое же вторжение в мою страну?

– спросил президент.

Зеленский отметил, что то, что делает Россия в отношении Украины, могут захотеть повторить и другие государства против своих соседей. Поэтому защита Украины – это действительно глобальная антивоенная акция.

Киев планировали взять за несколько дней

Глава государства отметил, что российские войска хотели взять Киев уже в первые дни войны. Однако для Украины эта война не просто за институции государства, а за независимость. Поэтому, считает Зеленский, захватить столицу не удалось.

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Смотрите обращение президента Зеленского от 10 марта: