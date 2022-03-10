Про це президент України розповів в інтерв'ю виданню Die Zeit. Він запевнив, що залишається зі своїм народом.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
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Президент Зеленський зауважив, що російські війська хотіли забрати Київ вже у перш дні війни, проте це їм не вдалось. Україна довела, що вміє захищати свою державність.
Про це президент України розповів в інтерв'ю виданню Die Zeit. Він запевнив, що залишається зі своїм народом.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Новина доповнюється…