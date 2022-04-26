Мы не боимся России и говорим партнерам не бояться, – Кулеба об угрозах ядерной войной

Дмитрий Кулеба заметил, что со стороны России льется большое количество эмоций. Страна-оккупантка уже угрожает ядерной войной.

Глава МИД подчеркнул: это все потому, что Россия понимает – дело не идет к победе. Именно поэтому и раздаются эти угрозы, сообщает 24 канал.

Заметьте Я преодолею отвращение и поговорю с Лавровым, но сейчас он не готов к серьезному разговору, – Кулеба

Но мы не должны пугаться. Это еще одна вещь, которую я говорю партнерам. Мы не боимся России. И вы ее не бойтесь. И тогда мы победим,

– подчеркнул Кулеба.

Кулеба об "историческом моменте"

Глава МИД Украины в обращении к украинцам 26 апреля сообщил, что Украина перешла в совершенно новую фазу. Еще два месяца назад о ней никто не задумывался.

Кулеба объявил, что ВСУ приступают к переходу на оружие НАТО. Министр подчеркнул, что все стартовало с единичных шагов и решений. Однако пока можно говорить, что происходит исторический момент.

Важно – Кулеба рассказал о работе на международной арене за последнее время: смотрите видео