Мы не будем жертвовать ни своим суверенитетом, ни людьми, ни территориями, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности уже сегодня. По словам нардепа, это цель нашего государства.

Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что, достигая соответствующие цели, "мы не будем жертвовать ни своим суверенитетом, ни людьми, ни территориями".

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Об этом мы всегда говорим на всех раундах переговоров, онлайн и вживую, в Беларуси, и в Турции, куда нам удалось перенести переговорную площадку,

– отметил Давид Арахамия.

"Мы не будем отказываться от нашего цивилизационного выбора, который заключается в том, что мы хотим воссоединиться с нашей европейской семьей, от которой нас силой когда-то отлучили", – добавил народный депутат.

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