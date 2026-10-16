"Мы не являемся приоритетом": Зеленский заявил о большом дефиците ракет для Patriot

Владимир Зеленский заявил, что у Украины большой дефицит ракет к Patriot. Большинство перехватчиков передают на Ближний Восток.

Об этом глава государства заявил на полях саммита Европейского союза в Брюсселе.

Что сказал Зеленский?

Президент заявил, что Украина не является приоритетом для США.

Сейчас большой дефицит ракет к Patriot. Мы не являемся приоритетом номер один относительно выделения PAC-2 и PAC-3,

– заявил Зеленский.

Он сообщил, что большинство ракет Вашингтон передает на Ближний Восток. По словам президента, Украина получает ракеты PAC-2 и PAC-3 через программу PURL, финансируемую Европой.

Глава государства отметил, что Киев вынужден договариваться с разными странами о передаче нескольких ракет, из-за общего дефицита их приходится собирать по несколько единиц в разных странах. Перехватчики необходимы Украине для защиты критической инфраструктуры, в частности, энергетики.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников и представителя НАТО написало, что Украина почти полностью исчерпала запасы ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны Patriot. На начало октября для защиты от российской баллистики оставалось около десяти перехватчиков.