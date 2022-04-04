Мы не можем молчать, мир должен знать о случившемся, – посольство США в Украине
Источник:посольство США в Украине
Правительство США хочет установление ответственности за преступления, совершенные российскими военными на Киевщине. Речь идет о террористических действиях россиян в Буче и других городах, которые кафиры покинули в Киевской области.
"Мы все должны действовать"
Соответствующее заявление появилось в твиттере посольства США в Украине. Там заявили, что "мир должен знать о случившемся".
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Также в посольстве подчеркнули, что после того, что совершили российские убийцы, мир должен действовать.
Фото из Бучи и других районов, покинутых путинскими силами, ужасающие. Правительство США стремится к установлению ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать о случившемся, и мы все должны действовать,
– говорится в сообщении.
- Украинские военные освободили от оккупантов города Буча, Ирпень, Гостомель Киевской области. После этого оттуда начали поступать жуткие фото и свидетельства людей о зверствах россиян.
- Российские военные массово и жестоко убивали гражданских украинцев. Только в Буче в братских могилах похоронены около 300 человек.
- Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в геноциде.
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