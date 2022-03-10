Мы не можем остановить войну, если у страны-агрессора, нет такого намерения, – Кулеба
10 марта 2022 , 12:06Читати новину українською
Дмитрий Кулеба в Турции поговорил с Сергеем Лавровым. После этого украинский дипломат заявил, что мы не можем остановить войну, если страна, которая напала, не намерена это делать.
Кулеба услышал от России, что прекращение огня агрессор привязывает к требованиям Путина.
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К сожалению, о прекращении огня стороны не договорились. Конечно же, из-за России. Однако министр подчеркнул, что Украина не сдалась и не сдастся.
Мы готовы к дипломатии, но пока ие нет, мы будем самоотверженно защищать людей от российской агрессии,
– добавил Кулеба.
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