Мы не перейдем на рубли, – министр энергетики об оплате за транзит российского газа

На России начались проблемы с иностранной валютой. Поэтому там решили перевести оплату за газ в рубли. Есть вероятность, что тогда и за транзит газа через территорию Украины россияне тоже захотят платить рублями.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что Украина не согласится на предложение России оплачивать транзит газа рублями.

"Мы не перейдем на рубли. Это невозможно", – заявил Герман Галущенко.

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При этом министр добавил, что этот вопрос довольно сложный, ведь кроме Украины и России, к нему привлечены и остальные европейские страны, куда и экспортируется газ.

"Это же не двусторонние договоренности. Сначала надо, чтобы европейцы платили рублями. Оно все связано. Невозможно здесь рассчитываться рублями, а здесь получать евро и доллары", – отметил Галущенко.

При этом осуществлять транзит российского газа в Европу Украина будет и в дальнейшем.

"Это русские должны тогда сказать европейцам: если вы не хотите платить в рублях, тогда до свидания, мы перекрываем поставки газа", – заявил министр.