Мы не позволим построить в Украине общество "нравится не нравится, терпи, моя красавица"

Место Украины в Евросоюзе. Актуально все, что делает нас более цивилизованным обществом. Поэтому Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

Это нужно нам

Мы ратифицировали Стамбульскую конвенцию не только потому, что Украина должна гармонизировать законодательство с европейским. Когда решается судьба нашего кандидатства в ЕС. Хотя это веская причина.

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Мы ратифицировали Стамбульскую конвенцию, прежде всего, для себя. Это неправильно, когда на поддержку и защиту пострадавшие от домашнего насилия украинки могут скорее рассчитывать в Нидерландах, Австрии, Эстонии, Испании, Польше, Германии, Грузии, Ирландии, но не в Украине. Особенно если вспомнить, что Украина – соавтор Стамбульской конвенции.

Конвенция о предотвращении насилия необходима нам, чтобы наши женщины и дети чувствовали себя безопасно и защищены в собственной стране. Чтобы, если их захотят ударить или унизить дома, они могли бы получить всю необходимую помощь: медицинскую, юридическую, психологическую.

Противно, когда некоторые политики и другие деятели используют против конвенции Совета Европы аргументы, основанные на мракобиссе "русского мера". Пугают злым и страшным словом "generep", которое вообще-то встречается в украинском законодательстве 981 раз и присутствует со времен президентства Кучмы.

Так вот вы не того боитесь.

Российская скрепа

Всему миру открылись зверства российских военных на оккупированных украинских территориях. В Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской областях.

Это делала армия России – срез российского общества и одновременно структура, представляющая российское государство.

Вот до чего доходит общество скреп и духовного лицемерия. Дикие существа, говорящие женщине "бьет, значит любит", "сама виновата", "потому что нельзя бить на свете красивой такой" и прочую гадость.

Российское государство не только не ратифицировало, но даже не подписало Стамбульскую конвенцию. Там вообще нет закона о борьбе с насилием, а с 2019 года какие-либо действия, связанные с домашним насилием, декриминализированы.

Для людей домашнее насилие, побои, изнасилование — это норма. И именно эту деградантскую, больную, преступную норму они хотят насадить на пришедших захватывать территориях.

Но от российской армии нас защищают Вооруженные Силы Украины. А наша задача в парламенте — защитить от "русского мера" украинское законодательство.

Мы не позволим построить в Украине общество "нравиться не нравится, терпи, моя красавица".