Це потрібно нам
Ми ратифікували Стамбульську конвенцію не лише тому, що Україна має гармонізувати своє законодавство з європейським. Коли вирішується доля нашого кандидатства в ЄС. Хоча це вагома причина.
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Ми ратифікували Стамбульську конвенцію насамперед для себе. Це категорично неправильно, коли на підтримку і захист постраждалі від домашнього насильства українки можуть скоріше розраховувати в Нідерландах, Австрії, Естонії, Іспанії, Польщі, Німеччині, Грузії, Ірландії, але не в Україні. Особливо якщо згадати, що Україна є співавторкою Стамбульської конвенції.
Конвенція про запобігання насильству потрібна нам, щоб наші жінки та діти почувалися безпечно й захищено у власній країні. Щоб, якщо їх захочуть вдарити чи принизити вдома, вони могли отримати всю необхідну допомогу: медичну, юридичну, психологічну.
Гидко, коли деякі політики та інші діячі використовують проти конвенції Ради Європи аргументи, засновані на мракобіссі "pycького міра". Лякають злим і страшним словом "ґeндep", яке взагалі-то зустрічається в українському законодавстві 981 раз і присутнє з часів президентства Кучми.
Так от, ви не того боїтеся.
Російська скрєпа
Всьому світові відкрилися звірства pociйських військових на окупованих українських територіях. На Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Київщині.
Це чинила apмія Росії — зріз pociйського суспільства та одночасно структура, що представляє pociйську державу.
Ось до чого доходить суспільство скрєп і духовного лицемірства. Дикі істоти, що кажуть жінці "б'є, значить любить", "сама винна", "патамучто нєльзя бить на свєтє красівой такой" та іншу гидоту.
Рociйська держава не те що не ратифікувала, а й навіть не підписала Стамбульську конвенцію. Там взагалі немає закону про боротьбу з насильством, а з 2019 року будь-які дії, пов'язані з домашнім насильством, — декриміналізовані.
Для pociян домашнє насильство, побої, зґвaлтyвання — це норма. І саме цю деградантську, хвору, злочинну норму вони хочуть насадити на територіях, які прийшли захоплювати.
Але від pociйської apмії нас боронять Збройні Сили України. А наше завдання в парламенті — захистити від "pycького міра" українське законодавство.
Ми не дозволимо побудувати в Україні суспільство "нравітся не нравітся, тєрпі, моя красавіца".
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