Мы не проигрываем Скабеевой и Соловьеву, – заместитель Резникова

Россия борется за то, чтобы Украина не смогла попасть в НАТО и вообще откажется от этой идеи. Они также борются за позицию, что у нас не война, а гражданский конфликт и мы убиваем брат брата.

Об этом заместитель министра обороны Алексея Резникова Анна Маляр рассказала в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица". Она отметила, что не стоит считать Россию победительницей в информационной войне.

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"Если проанализировать опрос по НАТО с 2014 года, то Путин сделал больше всего, чтобы украинцы захотели в Альянс. Кривая с 2014 года стремительно выросла и до сих пор растет. То есть сколько бы денег они не вкладывали, у них не получается", – рассказала Маляр.

Почему мы не проигрываем информационную войну

Заместительница Резникова пояснила, что нам кажется, что проигрываем войну, потому что российского контента количественно больше. Однако мы все равно все больше и больше хотим вступать в НАТО.

Вторая позиция – определение того, кто агрессор. Понимаем, что у нас примерно 70% людей четко все осознают, а есть от 20 до 30% что в 2014 году сомневались, потому что у них материнское государство Россия. Эта цифра неизменна. Анна Маляр Заместитель министра обороны Украины

Она подчеркнула, что Россия огромным информационным вбросом не увеличила ни своих сторонников и не забрала тех людей, которые стоят на наших позициях. Даже наоборот – фактом войны увеличило количество проукраинских людей.

"У нас были нейтральные украинцы, которые наконец стали проукраинскими. Получается, что мы ничего не проигрываем", – сказала Маляр.

Международные журналисты интересуются Украиной

Заместитель министра обороны сказала, что в декабре в пресс-центре ООС является 100 иностранных журналистов, которые хотят попасть в зону ООС. Когда они попадут на территорию российско-украинской войны, то будут снимать ситуацию и общаться с украинской стороной.

Надо понимать, насколько безумно приковано внимание к Украине и как много нас в их информационном пространстве. То есть здесь есть и хорошие, и плохие новости,

– рассказала Маляр.

Она добавила, что позитивным является то, что рассказывают, кто именно напал на Украину, говорят о российской агрессии. Эту информацию зафиксировали в западных странах.

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