Про це заступниця міністра оборони Олексія Резнікова Ганна Маляр розповіла в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи". Вона зазначила, що не варто вважати Росію переможницею в інформаційній війні.

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"Якщо проаналізувати опитування щодо НАТО з 2014 року, то Путін зробив найбільше, щоб українці захотіли до Альянсу. Крива з 2014 року стрімко зросла й досі росте. Тобто скільки б грошей вони не вкладали, у них не виходить", – розповіла Маляр.

Чому ми не програємо інформаційну війну

Заступниця Резнікова пояснила, що нам здається, що програємо війну, бо російського контенту кількісно більше. Проте ми все одно все більше й більше хочемо вступати в НАТО.

Друга позиція – визначення того, хто агресор. Розуміємо, що у нас приблизно 70% людей чітко все усвідомлюють, а є від 20 до 30% що у 2014 році сумнівалися, бо в них материнська держава Росія. Ця цифра незмінна. Ганна Маляр Заступниця міністра оборони України

Вона наголосила, що Росія величезним інформаційним вкидом не збільшила ні своїх прихильників й не забрала тих людей, які стоять на наших позиціях. Навіть навпаки – фактом війни збільшила кількість проукраїнських людей.

"У нас були нейтральні українці, які нарешті стали проукраїнськими. Виходить, що ми нічого не програємо", – сказала Маляр.

Міжнародні журналісти цікавляться Україною

Заступниця міністра оборони сказала, що у грудні в пресцентрі ООС є 100 закордонних журналістів, які хочуть потрапити в зону ООС. Коли вони потраплять на територію російсько-української війни, то фільмуватимуть ситуацію й спілкуватимуться з українською стороною.

Треба розуміти, наскільки шалено прикута увага до України і як багато нас в їхньому інформаційному просторі. Тобто тут є і хороші, і погані новини,

– розповіла Маляр.

Вона додала, що позитивним є те, що розповідають, хто саме напав на Україну, говорять про російську агресію. Цю інформацію зафіксували в західних країнах.