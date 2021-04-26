Глава Офиса Президента Андрей Ермак уверяет, что никаких неформальных переговоров по решению конфликта на Донбассе Украина не проводит. Руководитель ОП отметил, что в современном информационном мире что-то скрыть нереально.

Об этом Ермак рассказал в интервью. Председатель ОП подтвердил, что за 2 года каденции президента Зеленского вопрос про неформальные переговоры возникал очень часто.

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Стратегические моменты становятся достоянием общественности

Конечно, не все, о чем говорят лидеры и политические советники, сообщается в пресс-релизах. Но поверьте, эти основные и важные моменты являются достоянием общественности. Мы не проводим никаких кулуарных переговоров,

– заверил Ермак.

Глава Офиса Президента отмечает, что Украина для достижения мира на Донбассе будет использовать только дипломатические методы. Напряженность на переговорах продолжается, однако и диалог стараются не останавливать

Важно! Ермак сообщил, что на последнем заседании группы по вопросам безопасности ТКГ происходил достаточно конструктивный диалог по возвращению к режиму прекращения огня.

В Кремле предложили приобщить к переговорам боевиков

Отметим, что ранее Россия предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. Однако в Кремле настаивают, что это может произойти только при участии боевиков. Как заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, переговоры даже можно провести на Донбассе.

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В Офисе Президента Украины очередную идею государства-агрессора назвали неконструктивной. Украина выступает за сохранение существующих форматов.