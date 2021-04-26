Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє, що жодних неформальних переговорів щодо вирішення конфлікту на Донбасу Україна не проводить. Керівник ОП зазначив, що в сучасному інформаційному світі щось приховати нереально.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю. Голова ОП підтвердив, що за 2 роки каденції президента Зеленського питання про неформальні перемовини виникало дуже часто.

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Стратегічні моменти стають надбанням громадськості

Звичайно, не все, про що говорять лідери і політичні радники, повідомляється в пресрелізах. Але повірте, основні й стратегічно важливі моменти є надбанням громадськості. Ми не проводимо ніяких кулуарних переговорів,

– запевнив Єрмак.

Голова Офісу Президента наголошує, що Україна задля досягнення миру на Донбасі використовуватиме лише дипломатичні методи. Напруженість на перемовинах триває, проте і діалог намагаються не зупиняти

Важливо! Єрмак повідомив, що на останньому засіданні групи з питань безпеки ТКГ відбувався досить конструктивний діалог щодо повернення до режиму припинення вогню.

У Кремлі запропонували долучити до переговорів бойовиків

Зазначимо, що раніше Росія запропонувала Франції та Німеччині до 27 квітня обговорити перемир'я на Донбасі. Однак у Кремлі наполягають, що це може відбутись лише за участі бойовиків. Як заявив заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, переговори навіть можна провести на Донбасі.

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В Офісі Президента України чергову ідею держави-агресора назвали неконструктивною. Україна виступає за збереження існуючих форматів.