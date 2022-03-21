Мы не пытаем людей, – Зеленский об отношении к российским пленным
21 марта 2022 , 22:53Читати новину українською
Владимир Зеленский подчеркнул, что мы защищаем свое государство, но с человеческим лицом. Действия российских военных – дикие, даже к своим же.
Мы показываем разницу между нами и людьми, пришедшими захватывать наше государство. Об этом президент рассказал журналистам иностранных СМИ.
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Наши даже воюют цивилизованно
Зеленский упомянул о видео чеченских боевиков с их диким отношением к пленным украинцам. Кроме того, они мучают и мирных жителей, окружают города.
При этом с нашей стороны все иначе – есть человечность, мы не пытаем людей.
Наши даже воюют цивилизованно. Это очень важно,
– подытожил президент.
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