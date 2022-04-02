Мы не слабое государство, – Зеленский говорит, что Украина может стать локомотивом для НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство ищет обязательства от ведущих стран для защиты безопасности. Это должно быть защищено соглашением.

Таким образом, может произойти деэскалация. Также Зеленский уверен, что Украина будет выгодным дополнением к НАТО.

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Нам трудно говорить о НАТО, потому что оно не хочет принимать нас. Я считаю, что это ошибка, потому что если мы присоединимся к Альянсу, то сделаем его гораздо сильнее. Мы не слабое государство, не предлагаем делать нас сильнее за счет НАТО. Мы являемся дополнением, локомотивом. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента,

– утверждает президент.

Он также отмечает, что разговаривал с президентом США Джо Байденом. Сказал американскому лидеру, что хотел бы, чтобы США присоединились к соглашению.

Они предоставят Украине долгосрочную поддержку того, чтобы предотвратить возможность повторного вторжения России в будущем. Зеленский отметил, что США "рассматривают это предложение".

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