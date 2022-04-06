Мы не смогли сегодня, но это не значит, что не сможем завтра, – Верещук жителям Херсона

Власти знают все о проблемах каждой общины на временно захваченных врагом территориях. Поэтому она делает все, чтобы помочь живущим там людям.

Как это делают, рассказала глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 6 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее обращение.

Заметно За сегодня удалось эвакуировать почти 5 тысяч человек, – Верещук

"Я знаю, что вам тяжело"

Она рассказала, что сейчас государство работает над тем, чтобы организовать гуманитарные коридоры в заблокированные общины. Это нужно, чтобы доставить туда необходимые гуманитарные грузы и вывезти людей. Также Верещук обратилась к властям Херсона.

Я знаю, что вам тяжело. Если вам сегодня не удалось открыть гуманитарные коридоры, это не значит, что этого не случится завтра,

– сказала вице-премьер.

Она добавила, что местным властям не нужно опускать руки в унынии. Ведь только в общей борьбе мы можем победить врага.

Вечерний брифинг Верещук за 6 апреля: смотрите видео