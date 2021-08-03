Мы не страдаем, мы умираем, – друг Шишова призвал Украину помочь
Источник:24 канал
В Киеве под посольством Беларуси соратники и друзья погибшего Виталия Шишова провели акцию. Друзья активиста отмечают, что белорусов режим не просто убивает, их казнят.
Об этом рассказал Евгений – друг погибшего Виталия. Он подчеркнул, что никогда не думал, что его под посольство родины приведет именно такая причина.
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Это не просто смерти, это – казни, – участник акции
Сколько людей уже умерли, сколько людей казнили. Это не убийства смерти – это казни. Как иначе можно назвать поступок против человека, который был смелым, гордым и никогда не прятал ни лица, ни взгляды,
– сказал Евгений.
Он уверен, что мирное время для Беларуси таки наступит, однако цена его будет непоправимо высока. Евгений обратился к Украине и активистам, которые живут за границей с просьбой помочь. Он подчеркнул, что помощь, конечно, есть, однако ее недостаточно.
Каждый из белорусов готов отблагодарить за помощь
Я не прошу, я прямо говорю Украине: помогите белорусам и каждый из них отдаст вам в два раза больше. Мы не страдаем, мы умираем. Это ненормально,
– заметил Евгений.
Отметим, что во время акции выступила и девушка погибшего Шишова – Божена. Она призвала сограждан избавиться от иллюзий, что мирные протесты могут отстранить от власти режим Лукашенко.
Смотрите видео с акции под посольством Беларуси:
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Главное о гибели Виталия Шишова:
- Глава "Белорусского дома" в Украине Виталий Шишов исчез 2 августа во время пробежки в Киеве.
- 3 августа парня нашли повешенным в одном из столичных парков.
- Полиция рассматривает версии самоубийства и умышленного убийства.
- В Украину Виталий Шишов приехал осенью 2020 – когда начались преследования оппозиционеров в Беларуси.