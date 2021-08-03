Мы не страдаем, мы умираем, – друг Шишова призвал Украину помочь

В Киеве под посольством Беларуси соратники и друзья погибшего Виталия Шишова провели акцию. Друзья активиста отмечают, что белорусов режим не просто убивает, их казнят.

Об этом рассказал Евгений – друг погибшего Виталия. Он подчеркнул, что никогда не думал, что его под посольство родины приведет именно такая причина.

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Это не просто смерти, это – казни, – участник акции

Сколько людей уже умерли, сколько людей казнили. Это не убийства смерти – это казни. Как иначе можно назвать поступок против человека, который был смелым, гордым и никогда не прятал ни лица, ни взгляды,

– сказал Евгений.

Он уверен, что мирное время для Беларуси таки наступит, однако цена его будет непоправимо высока. Евгений обратился к Украине и активистам, которые живут за границей с просьбой помочь. Он подчеркнул, что помощь, конечно, есть, однако ее недостаточно.

Каждый из белорусов готов отблагодарить за помощь

Я не прошу, я прямо говорю Украине: помогите белорусам и каждый из них отдаст вам в два раза больше. Мы не страдаем, мы умираем. Это ненормально,

– заметил Евгений.

Отметим, что во время акции выступила и девушка погибшего Шишова – Божена. Она призвала сограждан избавиться от иллюзий, что мирные протесты могут отстранить от власти режим Лукашенко.

Смотрите видео с акции под посольством Беларуси:

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